دعاء السادس من رمضان ١٤٤٥ هجرية

تقدم “البوابة نيوز”، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة السادسة من شهر رمضان ١٤٤٥ هجرية.

اللهم يا جامع الناس يوم القيامة ندعوك بإسمك الاعلى ان ترزقنا ما يغنينا عن ذل السؤال وان تغنينا عن جميع خلقك بعطاءك يا عاطف يا وهاب اوهبنا ما يسترنا ولا يحوجنا لغيرك يارب يا رزاق يا كريم،اللهم إنا نحبك ونخشاك فى السر والعلن يا كاشف الضر ولك الأمر والنهى،اللهم اكشف عنا كل بلاء وارحمنا من ضرر الغلاء، اللهم ارفع عنا كل ظلم واقع علينا من خلقك يا قادر ياعفو ياكريم اعفو عنا..بسم الله الرحمن الرحيم( لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) إِن تُبۡدُواْ خَيۡرًا أَوۡ تُخۡفُوهُ أَوۡ تَعۡفُواْ عَن سُوٓءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا قَدِيرًا) صدق الله العظيم

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ(يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ (1))يارب يا سميع الدعاء وعالم الغيب والشهادة،نتوسل اليك أن تقبل صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وصدقاتنا،اللهم نجى اهل مصر من كل شر محدق بنا، اللهم نجى اهل فلسطين من إجرام الصهاينة واتباعهم، اللهم هىء لنا من أمرنا رشدا يارب.

اللهم ارحم موتانا وارحم شهدائنا الأبرار واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين واجعلهم مع الرسل والأنبياء إلى جوارك يا ودود يا ذا العرش العظيم،اللهم يا من ملأ بنوره شطار عرشه يا مبدأ يا معيد فعال لما تريد أغثنا من براثن واهوال وشور الدنيا يا الله.

اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والازهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وارضها وحدودها ومياهها وغذاءها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب والفساد والمفسدين يارب العالمين..الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق محمد بن عبد الله خاتم الرسل.