إعلامي سعودي: الأعمال الدرامية المصرية قريبة من نبض المواطن العربي

قال الإعلامي السعودي عايض الهجهاجي، إن المسلسلات المصرية التي تُعرض خلال شهر رمضان المبارك الحالي مليئة بالقصص المشوقة والأداء المميز من قبل معظم الفنانين، موضحا أن المشاهد في جميع أنحاء الوطن العربي ينتظر بشغف كبير المسلسلات المصرية الرمضانية التي تعد أعمالًا يمكن للعائلة أن تشاهدها معا، دون حرج إذا ما قورنت مع مسلسلات "مستنسخة" غريبة نوعا ما، عن قيم وتقاليد مجتمعاتنا.

وأضاف “الهجهاجي”، عبر فضائية “العربية”، أن الدراما المصرية المشوقة تحوي معظمها لمسات اجتماعية مهمة وحساسة، والتي أسهمت بدورها في تغيير صور نمطية بل أكثر من ذلك ذهبت للنبش في القوانين وغيرتها؛ مؤكدا أن الأعمال الدرامية المصرية قريبة من نبض المواطن العربي ونقل شارعه وإحداث التغيير في مسار حياته، وهو أمر وارد ولا يعتبر مستحيلا على صناع الدراما في مصر.

وأوضح أن الموسم الرمضاني الحالي مليئ بالأعمال المميزة التي تشهد تطورا ملحوظا في شكل القصص والإخراج والإنتاج، ولعل أبرزها المسلسل التاريخي “الحشاشين” والذي يُمثل نقلة كبيرة في تاريخ الدراما المصرية لعدة أسباب؛ ولعل أهمها القضية التي يتم مناقشتها خلال المسلسل، بالإضافة إلى حجم الإنتاج الضخم الذي ظهر واضحا في الحلقات الأولى للمسلسل.

ونوه بأن منهج جماعة الحشاشين يشبه إلى حد كبير منهج عدد من الجماعات الإرهابية التي ظهرت على الساحة مؤخرا ومن بينها جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، مؤكدا أن كل هذه الجماعات اعتمدت على استخدام الدين كعباءة لتبرير جرائمهم بحق الأبرياء، وهو ما يؤكده التاريخ.