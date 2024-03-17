محمد رمضان سبت فراغ كبير

الأحد 17/مارس/2024 - 09:59 م

أصبح الموسم الدرامي في شهر رمضان الكريم منافسة شرسة بين المسلسلات كل عام، ودخول نجوم كبار المنافسة إلا وبصراحة هذا العالم، لم تجتمع الأسرة المصرية ولا الأصدقاء على المقهى تنتظر مسلسل جعفر العمدة مثل العام الماضي،وحالة الاشتياق لحلقة غدا وتوقعات الأحداث عن المسلسل، بالفعل هذا العام افتقدنا هذا النوع من الدراما وأصبح الفنان محمد رمضان،والمخرج محمد سامي في حته تانيه خالص وأمانة ساب فراغ كبير لأنه نجح في إعادة الجمهور في انتظار مسلسل،ولا يخلو بيتا إلا والحديث عن المسلسل وصفحات السوشيال ميديا تتصارع لنشر صورة من للحلقة القادمة، ولكن هناك تنوع كبير في المسلسلات في رمضان ومن ضمنها مسلسل الحشاشين تبين أننا أماما شكل جديد، ومختلف على شاشة التليفزيون،وهو أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ، ويحتوي على عناصر إبهار كثيرة، مثل عنصر التصوير، فهو مبهر وجذاب بشكل غير طبيعي،و التصوير الخارجي به تكوينات مهمة وجميلة للغاية، والتصوير الداخلي الذي جرى تصوريه في مصر يحتوي على ديكورات مبهرة ومرتبة بشكل كبير.

ويعد ايضا مسلسل حق عرب من أبرز الأعمال هذا العام ولكن لم يتضح قوته حتي الآن، بينما مسلسل العتاولة الذي فقد أسمه وأصبح عمل كوميدي بحت بدلا من كونه عمل شعبي أكشن وآثاره إلا وافقد رونقه وأصبح عمل كوميدي للأسف بوجود نجوم كبار.