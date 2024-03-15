بلينكن: الوسطاء يعملون "بلا كلل لسد الفجوات المتبقية" والتوصل لهدنة في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أن الوسطاء يعملون "بلا كلل لسد الفجوات المتبقية" سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في فيينا: "نعم، هناك اقتراح مضاد تقدمت به حماس.. من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو إننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت مساء أمس الخميس، عن تسليمها للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان لها: "في سياق متابعة حركة حماس للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصورا شاملا يرتكز على هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قد أكد أن الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة في حال تخلت إسرائيل عن تعنتها.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "لأول مرة" رأت ضغطا من قبل قطر على حركة "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ161، الجمعة، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع دخول شهر رمضان.