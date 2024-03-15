كوريا الجنوبية تبدأ خطوات وضع رؤية جديدة لتوحيد الكوريتين

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها بدأت مناقشات لصياغة رؤية جديدة للوحدة بين الكوريتين، في الوقت الذي تسعى فيه للكشف عن المخطط الجديد الذى يتبنى مبدأ الحرية هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عقدت لجنة التخطيط لمستقبل التوحيد وهي لجنة استشارية تم إطلاقها العام الماضي بهدف تقديم اقتراحات سياسيات تخص الوحدة، اجتماعها الأول هذا العام في وقت سابق من اليوم، وفقا للوزارة المسؤولة عن شؤون الكوريتين.

وقال وزير الوحدة كيم يونغ-هو في بداية الاجتماع: "آمل أن تلعب اللجنة دورًا محوريًا في جمع مختلف الآراء ووضع تفاصيل رؤية التوحيد الجديدة".

في إحاطة سياسية لعام 2024 رُفعت إلى الرئيس يون سيوك-يول، قالت الوزارة إن هناك ضرورة لمراعاة تغيرات الوضع الأمني وحشد الدعم العالمي لسياسة سيئول للوحدة في رسم رؤية الوحدة الجديدة.

وتخطط الحكومة لتعديل صيغة توحيد المجتمع الوطني، وهي سياسة التوحيد لكوريا الجنوبية التي تم الكشف عنها في أغسطس 1994 في ظل إدارة الرئيس الراحل كيم يونغ-سام.

تأتي الخطوة في الوقت الذي وصف فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون العلاقات بين الكوريتين كعلاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما"، وتعهد بعدم السعي للمصالحة والتوحيد مع الجنوب.

في خطاب ألقاه "يون" بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المائة لحركة استقلال الأول من مارس، قال إن التوحيد تحديدا هو "المطلوب من أجل توسيع القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان".