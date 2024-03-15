الكونغو الديمقراطية تعيد العمل بعقوبة الإعدام بعد 20 عامًا من التوقف

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة عن رفع حظر دام أكثر من عقدين على تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف وهجمات المتشددين في البلاد.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أن الحظر المفروض منذ عام 2003 سمح للمخالفين المتهمين بجرائم خطيرة مثل الخيانة والتجسس بالإفلات من العقاب المناسب.

وأفاد البيان حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن عقوبة الإعدام ستطبق على المخالفين المتورطين في مؤامرات إجرامية وعصابات مسلحة وتمرد، وكذلك أولئك الذين يرتكبون الخيانة وجرائم الحرب، وسيتم تطبيقه أيضا على الجيش، بما في ذلك أولئك الذين يتمردون أو يفرون من الخدمة وينضمون إلى صفوف العدو.

وتهدف هذه الخطوة إلى ردع المجرمين وضمان معاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة بشكل عادل.