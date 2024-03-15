شيرين رضا تكشف السبب الحقيقي وراء انفصالها عن عمرو دياب

علقت الفنانة شيرين رضا، على انفصالها عن الفنان عمرو دياب، قائلة: "تزوجنا 3 سنوات، ولكن الانفصال حدث بعد أن أصبحت الحياة بيننا مستحيلة".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، أنها انفصلت عن الفنان عمرو دياب لأنها لم تكن قادرة على الاستمرار في الحياة معه: "مبقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كده، والكلام ده حصل من زمان أوي، ومش بحب أشيل من حد".

واعترفت الفنانة على الهواء، بأنهما كانا كثيري الشجار، لذلك انفصلا حتى لا يخسران بعضهما كصديقين: "وقت الانفصال كنا بنتخانق والحياة بيننا مكنتش لذيذة وأفضل ننفصل ونبقى أصدقاء على إننا نكمل حياة والمشكلات تكبر بيننا وبعد كده منقدرش حتى نبص في وش بعض".

