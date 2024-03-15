دورة الألعاب الإفريقية.. منتخب الطائرة يهزم الكاميرون في مباراة مثيرة

تمكن منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال من تحقيق الفوز على نظيره الكاميروني بنتيجة 3/2 في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/19

24/26

25/22

23/25

16/14

كان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على نظيره نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3/1.

ويتواجد منتخب مصر للرجال ضمن المجموعة الثانية بجانب الكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.



من جانبه أشاد حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة بأداء منتخبي السيدات للطائرة الشاطئية بعد التتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وكذلك منتخب الرجال الذي حقق نتائج مميزة وتغلب على منتخب الكاميرون العنيد ومن قبله منتخب نيجيريا

وقال حسن عابد إن منتخب الطائرة على قدر المسؤولية وقدم أداء رائع واستحق الفوز على الكامرون اليوم وكذلك منتخب السيدات للكرة الشاطئية والذي تويج بذهبية البطولة الأفريقية أمس.

وكشف حسن عابد أن منتخبات مصر للكرة الطائرة في جميع المراحل قدموا أداء ونتائج مميزة خلال الفترة الماضية نتيجة التخطيط السليم لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر والإستعانة بأفضل المدربين لجميع المنتخبات الوطنية مما وضع الكرة الطائرة في صدارة القارة الأفريقية.