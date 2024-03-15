شيرين رضا تدافع عن ابنتها وتهاجم فنانة معتزلة

هاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعدما هاجمت ابنتها وابنة الفنان عمرو دياب بسبب إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، وتوضيح نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله، حيث سبق وأن كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "بنت عمرو دياب واللي بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا".



وقالت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "مريضة نفسيا، لما تعمل عقلها بعقل بنت صغيرة وتشتمها تبقى فاضية ومريضة نفسيا".



وتابعت الفنانة: "هذه الفنانة اعتزلت وانتهى الامر، تقعد في بيتها وتلم نفسها، وأدام اتحجبت يبقى عيب تقول الكلام ده، وبعدين هي مالها، عمرها ما كانت صاحبتي، نور تعمل اللي هي عاوزاه، خليها في نفسها وملهاش دعوة بابنتي".

