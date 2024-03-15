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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

شيرين رضا: نور ترفض دعم عمرو دياب في الترويج لحسابها على إنستجرام

الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا
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كشفت الفنانة شيرين رضا، السبب الذي يدفع ابنتها والفنان عمرو دياب إلى عدم استخدام صورهما عبر حسابتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مشيرةً إلى أنها تريد أن تستقل بنفسها بعيدا عن أمها وأبيها.
وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "نفسها لما حد يدوس لها فولو يبقى لنور مش لبنت شيرين رضا وعمرو دياب، ونجحت في هذا الأمر".
وتابعت الفنانة: "أحيانا، ألتقي سيدات لا أعرفهن ويقلن لي إنهن يحببن نور ويتابعنها جيدا على السوشيال ميديا، كما أنها لا تريد مني أو عمرو دياب الترويج لحسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأنا أسألها، لماذا؟ أعتقد أنها تريد أن تستقل بنفسها".
 

الفنانة شيرين رضا الفنان عمرو دياب الإعلامية بسمة وهبة