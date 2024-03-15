بوتين يدلي بصوته عبر الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الروسية

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر الإنترنت.

ويتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إعادة انتخاب بوتين لولاية جديدة لمدة ستة أعوام. قام بوتين بالتصويت في مكتبه حيث جلس أمام الكمبيوتر وتواجد علما روسيا في المكتب. تلقى رسالة على الشاشة تفيد بأنه قد قام بالتصويت بنجاح.

فيما تعرضت مراكز الاقتراع في روسيا لأعمال تخريب في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية. في الوقت نفسه، قامت أوكرانيا بتصعيد هجماتها على مناطق روسية بعد عامين من الغزو الروسي لأراضيها.

توجه الروس إلى مراكز الاقتراع اليوم الجمعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام. توقع أن يفوز بوتين في هذه الانتخابات بسبب غياب المعارضة وعدم وجود أي تحدي له. يواجه بوتين ثلاثة مرشحين غير معارضين للهجوم على أوكرانيا وللقمع السياسي.

كان المعارض البارز بوريس ناديجدين الوحيد الذي حاول خوض الانتخابات، ولكن تم رفض ترشحه من قِبل اللجنة الانتخابية.

فوز بوتين في هذه الانتخابات سيمنحه الإمكانية للبقاء في منصب الرئاسة حتى عام 2030. بفضل التعديل الدستوري لعام 2020، يمكنه الترشح مرة أخرى والبقاء في السلطة حتى عام 2036، عندما يبلغ من العمر 84 عامًا.