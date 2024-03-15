ياسمين رئيس تطلب الدعاء لغزة في مونولوج برنامج "ع المسرح"

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة اليوم الجمعة على برنامج “ع المسرح” مع منى عبد الوهاب.

وقال ياسمين خلال البرنامج عن أصولها الفلسطينية: "عمري ما خبيت أصلي الفلسطيني ويمكن نشر باسبور السلطة الفلسطينية مع الأحداث هو من جعل الناس تنتبه ولكن اصبح مش من حقي لأن أهلي من ٤٨ وهم اول ناس محرومين من حق العودة وملفهم أكبر ملف في الأمم المتحدة".

وأضافت: "حاولت الدخول لفلسطين أكثر من مرة بباسبوري المصري ولكن تصريحي رفض ثلاث مرات حتى رفض خلال محاولتي عمل تصريح لتصوير فيلم مع المخرجه نجوى نجار".

وفي نهاية الحلقة قالت ياسمين خلال المونولج المسرحي القصير: " أتمنى أن لا ننسى الدعاء لأهل غزة عند الإفطار وأتمنى من كل قلبي للعالم الحب والسلام والسعادة".

وتنتظر ياسمين عرض مسلسل " جودر ألف ليلة وليلة" علي قناة ON ومنصة Watch it وتقوم ياسمين رئيس بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث و وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وعلي صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها " الفستان الأبيض" المقرر عرضه في النصف الثاني من العام.