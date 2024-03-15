ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على سائق توك توك دهس طفلة أثناء هروبه من الشرطة بالطالبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك المتهم بدهس طفلة أثناء هروبه من الشرطة لعدم حمله ترخيص بشارع ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود مصابه بشارع ترسا بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء خروج سائق توك توك للشارع الرئيسي بترسا ورؤيته لرجال الشرطة حاول الهرب وخلال ذلك دهس طفلة تدعي "أسنات" 6 سنوات وجري نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والمركبه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيز القبض علي المتهم القبض على سائق توك توك الواقعة