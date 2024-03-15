سيف زاهر: "الأهلي اتظلم في أزمة أبو جبل"

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أنه كان جزء من موضوع انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي والذي لم يكتمل لأسباب ما، موضحًا أنه عرف الأمر لأنه رئيس مؤسسة كبيرة وكان الأهلي سيتعاقد مع حارس من ناديه.

وأضاف "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "الأهلي اتظلم ولم يتفاوض مع محمد أبو جبل في معسكر المنتخب المصري".

وأوضح أنه كان هناك تفاوض من قبل الأهلي مع البنك وشقيق أبو جبل كان هو الذي يقود المفاوضات من مصر.

وأشار إلى أن الأمور لم تكتمل لأسباب ما تخص النادي الأهلي، معقبًا على إعلان الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الانتقال قبل بداية مباراة مصيرية لمنتخب مصر، قائلًا: "مكونتش هعلن قبل نهاية المباراة.. عندي وجه نظر وهستنى بعد الماتش، عشان مأثرش على اللاعب، بس الكابتن شوبير شاف أنه سبق له".