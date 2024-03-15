"رامز جاب من الآخر" يتسبب في مشادة بين علي البليهي وفراس البريكان

استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر"، في حلقته الخامسة الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر قناة MBC مصر، لاعبا الكرة السعوديين علي البليهي وفراس البريكان.

واندهش الثنائي علي البليهي وفراس البريكان بسبب توجداهما بصحبة بعض في برنامج “رامز جاب من الآخر”، حيث قرر رامز جلال معاقبتهما بسبب خلافاتهما، وسأل علي البليهي عن سبب خلافه مع فراس البريكان قائلا: “الكلب بيستفز الناس في الملعب”.

ونفذ الفنان رامز جلال مقلبه بتهديده اللاعبين بالكلب نيوتن، و"المشاية" ليصرخ علي البليهي وفراس البريكان ويجبرهم رامز على دخول النفق.

وسخر رامز جلال في بداية الحلقة من لاعب النادي الأهلي السعودي فراس البريكان فور وصوله قائلا: "أيه الطقم ده انت صحوك من النوم قمت جيت بالبيجاما.. واقف جنب تاكسي".