أعصاب باردة.. الإعلان عن ضيوف الحلقة الخامسة من "رامز جاب من الآخر"

حل كل من علي البليهي لاعب الهلال والمنتخب السعودي وفراس البريكان لاعب الأهلي والمنتخب السعودي، و يذاع البرنامج على شاشة MBC مصر بعد الإفطار مباشرة.

وقال رامز جلال، في مقدمة برنامجه التليفزيوني "رامز جاب من الآخر": "أعصاب باردة وقلب جاحد، وصل سعره إلى 9 مليون يورو".

يتصدر برنامج "رامز جاب من الآخر" قائمة الأعلى مشاهدة على جميع منصات التواصل الإجتماعي، منذ الحلقة الأولى حيث استضاف كل من أحمد السقا و باسم سمرة، جاءت في الحلقة الثانية الفنانة مي عمر و الفنانة نجلاء بدر والخلافات التي كانت تجمع الثنائي منذ فترة.

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.