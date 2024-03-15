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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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المفتي: الزكاة فرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، اليوم الجمعة،  في رده على سؤال يستفسر عن مشروعية زكاة الفطر: إن الله -سبحانه وتعالى- شرع زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي.

وأكد مفتي الجمهورية في لقائه الرمضاني، أن الزكاة فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشُّح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر وتنميةً للعمل الصالح، ومواساةً للمحتاجين والمساكين، وإغناءً لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد.

وتابع مفتي الجمهورية، أن الزكاة فيها إظهارَ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسَّر له الله من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فضلًا عن إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام زكاة الفطر