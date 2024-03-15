إفريكسيم بنك يعلن حصول نائب الرئيس التنفيذي على جائزة عالمية

أعلن بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي " إفريكسيم بنك"، عن حصول كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك على جائزة المرأة العالمية من لجنة المستشارين الأفارقة في الخارج (ADAB) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نظرا لعملها في تعزيز التجارة الداخلية في أفريقيا.

قالت أواني، في تصريحات لها،إن ملف االتجارة الداخلية في أفريقيا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تقدمان لأفريقيا الفرصة لعكس استراتيجية الاستعمار التي جعلت الاقتصاد متشتت وأدت بأفريقيا إلى الهامش في الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ثروات أفريقيا الهائلة، فإن القارة تصدر فرص العمل وتتنازل عن طموحاتها التنموية للآخرين، مؤكدة أن البنك الإفريقي للتجارة الداخلية كان ملتزمًا بتصحيح تلك الوضعية وضمان أن تتولى أفريقيا طموحاتها التنموية بيديها.

وأضافت: "ندرك أنه لا يوجد سبب لماذا يجب أن تمثل قارة تمثل 18 % من سكان العالم فقط 3 في المائة من التجارة العالمية؛ أو لماذا يجب أن تتبادل قارة تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار في التجارة، التجارة قليلًا مع نفسها؛ أو لماذا يجب أن يتم توجيه دفع المبالغ المتعلقة بالسلع والخدمات بين الجيران الأفارقة من خلال البنوك خارج قارتنا".