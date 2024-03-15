المفتي: يجوز للمرأة الثرية إخراج زكاة الفطر ما دام زوجها لا يعمل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

وأجاز فضيلته، أن تخرج المرأة الثرية زكاة الفطر ما دام زوجها لا يعمل، مؤكدًا، أن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".