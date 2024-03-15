أحمد عمر هاشم: شهر رمضان فرصة لبداية عهد جديد مع الله.. فيديو

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شهر رمضان بمثابة بداية عهد جديد مع الله ممتلىء بالطاعات والعبادات التي يحرص الصائمون على القيام بها خلال شهر رمضان.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج «يوميات الرسول» والمذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون أكبر المعارك وهم صائمين، كما أن من مظاهر استقبال شهر رمضان قراءة القرآن في كافة المقارئ والمساجد.

وتابع: أهل القرآن هم أهل الله يوم القيامة، كما أن الله اختص شهر رمضان ونزل فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سيكون القرآن حجة لنا أو علينا يوم القيامة.

وأكمل عمر هاشم: من خصوصيات الصائمين دعاء مستجاب، فمثل هذه العبادة تمثل ركنا من أركان الإسلام الخمس، فالصيام هو قربة إلى الله وسبيل يصل بصاحبه إلى باب الريان.