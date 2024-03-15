رئيس حكومة تونس: يجب توفير كل الظروف اللوجيستية لإنجاح "الإحصاء الوطني"خلال 2024

أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني اليوم /الجمعة/ ضرورة توفير كل الظروف اللوجستية الملائمة لانجاح عملية الاحصاء الوطني الـ13 للسكان خلال عام 2024. وجاءت تصريحات الحشاني خلال رئاسته لمجلس وزاري حول التعداد العام الـ13

للسكان، بالاستناد الى التعداد الرقمي لتوفير بيانات مسندة جغرافيا وتحسين شمولية التعداد وضمان جودة البيانات المجمعة وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

و أشارالبيان إلى أن الإحصاء الوطني له أهمية بالغة باعتباره العملية الإحصائية السكانية والمصدر الأساسي لإنتاج الإحصائيات الدقيقة والمفصلة حول السكان وخصوصيات تطور معيشة الأسر ومؤشرات التنمية، كما سيساعد على إنشاء النواة الأولى لسجل سكاني إحصائي، الى جانب بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبيانات.

