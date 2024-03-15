مسؤول إسرائيلي: الجيش يعاني من نقص المعدات العسكرية

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لقناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في القذائف المدفعية بعيار 155 ملم وقذائف الدبابات بعيار 120 ملم، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لبعض المعدات التوجيهية الحساسة.

وأوضح أن أي تأخير في تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل يثير القلق، خاصة في ظل تردد أوروبا في بيع الأسلحة لتل أبيب، وشدد على أن إسرائيل قد تجد نفسها في موقف صعب إذا لم تحصل على الذخيرة والدعم اللازمين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، معتبرًا أن تل أبيب لا تعرف بالضبط سبب هذا التأخير، لكنها على ثقة من إدراكها لإحباط الحرب الإسرائيلية على غزة.

من جهتهم، أكد مسؤولون أمريكيون لقناة "إيه بي سي" أنه لا يوجد تغيير في سياستهم أو أي تأخير مقصود في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل.







