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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

خيرية البشلاوي لـ"البوابة نيوز": المنصات انتشلت مسلسلات رمضان من الظلم

الناقدة خيرية البشلاوي
الناقدة خيرية البشلاوي
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قالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن عرض كل المسلسلات في رمضان لم يعد يعرضها للظلم كما في السابق بسبب وجود المنصات الإلكترونية.

وتابعت البشلاوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "اعتدنا على عرض الكم الهائل من المسلسلات في كل عام ومن الصعب مشاهدة ثلاثين مسلسلا في رمضان".

ولفتت أن هناك إعادة لعرض الأعمال بعد رمضان وهذا أفضل وقت لمشاهدة المسلسلات بعد انتهاء الشهر الكريم، مشيرًة إلى أن هناك انتشارا كبيرا للمنصات خلال الفترة الماضية فممكن أن يشاهد الجمهور ما يريده في الوقت المتاح له.

واستطردت: "هناك مسلسلات محققة عامل الجذب من خلال البرومو قبل عرضها وهذا يعود إلي أبطالها ومخرجي العمل الذين لديهم لغة سينمائية وبصرية جيدة وكاتب العمل أيضا".

خيرية البشلاوي وجود المنصات وإعادة العرض أخرجتها من عباءة قلة المشاهدة الناقدة خيرية البشلاوى البوابة نيوز