بالصور.. تخفيضات تصل لـ45% على السلع في منافذ "أهلا رمضان" بالوادي الجديد

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، سلع غذائية وخضر وفاكهة ولحوم بلدية ودواجن بأسعار مخفضة في مراكز المحافظة من خلال معارض " أهلا رمضان".

وأكد الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن جرى طرح عروض مخفضة بأسعار 100 وحتى 200 جنيه تشمل كميات من السكر والأرز والزيت والمكرونة في عبوات مجهزة ومعبأة بالإضافة لطرح لحوم بلدية بأسعار تبدأ من 280- 300 جنيه ودواجن بأسعار مخفضة.

أضاف الزملوط، أن معارض أهلا رمضان في جميع مراكز المحافظة ويجري تسيير منافذ متحركة لتغطية احتياجات القرى ويباع من خلالها الخضر والفاكهة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات للطماطم والبطاطس وباقي الخضر بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسب تتراوح من 30-45 %.

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