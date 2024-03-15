الرئاسة الفلسطينية تحذر من هجوم إسرائيل على رفح وتطالب واشنطن بالتدخل

أصدرت الرئاسة الفلسطينية تحذيرًا بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية في رفح، محذرة من ارتكاب مجزرة جديدة ومواصلة جرائم التهجير ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

طالبت الرئاسة الفلسطينية بضرورة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل، وتحمل مسؤولياتهم لمنع العدوان الخطير الذي يزيد من معاناة سكان قطاع غزة.

وأكدت رفضها القاطع لأي تهجير للفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك خطا أحمر.

وشددت على ضرورة وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات المحكمة الدولية.



