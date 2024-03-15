تعثرت قدماه.. مصرع طالب غرقا بمياه ترعة فى الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان طالب بالصف الثالث الثانوي سقط بمياه ترعة الماره أمام عزبة محمود بنطاق قرية ميت مرجا سلسيل مركز الجمالية محافظة الدقهلية، وذلك بعد تعثر قدماه وسقوطه حال سيره على شاطئ الترعة ونقل الجثمان إلى مستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد عمر عويس، مأمور مركز شرطة الجمالية، من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة البحر الجديد المارة امام عزبة محمود التابع لقرية ميت مرجا سلسيل دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثمان، وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "إسلام.أ.س.ا"، 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم بذات العنوان ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى الجمالية المركزي.

بسؤال والدة، 61 عاما، مهندس مدني حر ومقيم بذات العنوان قرر انه حال سير نجله على شاطئ الترعة تعثرت قدماه واختل توازنه وسط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفى غرقا ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقير مفتش الصحة للمتوفي ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللام بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.