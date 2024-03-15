ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بالصور.. رئيس حي العمرانية يقود حملات مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات

حملات الإشغالات بحي
حملات الإشغالات بحي العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن حي العمرانية برئاسة اللواء أحمد جلال رئيس الحي حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال والأكشاك والباعة الجائلين على الطريق العام لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور.

وتمكنت الحملة من رفع محتويات كافية صدفه بشارع خاتم المرسلين وحالة إشغال للمقاهي والمحال والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام واستاندات معروضات تابعة للمحال التجارية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وأثناء الحملة تم رصد تشطيب وهدم حوائط مخالفه فى المهد بمحل بدون تصريح بشارع مستشفى الصدر وعلي الفور تم إيقاف أعمال تشطيبات وتم سحب المعدات وإيداع المضبوطات بمخزن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتم شن حملة نظافة موسعة داخل معرض أهلًا رمضان بالعمرانية الشرقيه وذلك للاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام، وتم تجريد ورفع الأتربة والمخلفات.. كما تم تسليك وتطهير ابيار الصرف الصحي بشارع الثلاثين.

رئيس حي العمرانية يقود حملات مكبرة ضبط المخالفات ورفع الإشغالات بشوارع الحي حملات حي العمرانية حملات محافظة الجيزة رفع محتويات كافية صدفه شارع خاتم المرسلين رصد تشطيب وهدم حوائط مخالفه فى المهد بمحل شارع مستشفى الصدر معرض أهل ا رمضان بالعمرانية حمله نظافه موسعه الجيزة