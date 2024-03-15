بالصور.. رئيس حي العمرانية يقود حملات مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات

شن حي العمرانية برئاسة اللواء أحمد جلال رئيس الحي حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال والأكشاك والباعة الجائلين على الطريق العام لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور.

وتمكنت الحملة من رفع محتويات كافية صدفه بشارع خاتم المرسلين وحالة إشغال للمقاهي والمحال والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام واستاندات معروضات تابعة للمحال التجارية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وأثناء الحملة تم رصد تشطيب وهدم حوائط مخالفه فى المهد بمحل بدون تصريح بشارع مستشفى الصدر وعلي الفور تم إيقاف أعمال تشطيبات وتم سحب المعدات وإيداع المضبوطات بمخزن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتم شن حملة نظافة موسعة داخل معرض أهلًا رمضان بالعمرانية الشرقيه وذلك للاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام، وتم تجريد ورفع الأتربة والمخلفات.. كما تم تسليك وتطهير ابيار الصرف الصحي بشارع الثلاثين.