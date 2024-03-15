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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

شاهد| 8 أخطاء شائعة للصائم في رمضان.. تعرف عليها

أخطاء يفعلها الصائم
أخطاء يفعلها الصائم في رمضان
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يتركب الصائم العديد من الأخطاء الشائعة في رمضان، دون معرفة أضرارها على الصحة العامة للجسم، ومن بين تلك الأخطاء: 

  • قضاء الكثير من الوقت أمام التلفاز، مما يجعلك خاملًا
  • الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار
  • تناول الكثير من الحلويات التي ستنعكس سلبيا على صحتك
  • تناول الأطعمة المقلية والدسمة في الإفطار
  • عدم تناول وجبة السحور مما يجعلك تشعر بالتعب والجوع
  • عدم النوم بشكل منتظم مما يسبب الشعور بالتعب
  • عدم ممارسة التمرين الرياضية بعد الإفطار
  • عدم تناول الفواكه لما لها من دور في مكافحة السمنة وإنقاص الوزن

 

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