شاهد| 8 أخطاء شائعة للصائم في رمضان.. تعرف عليها

يتركب الصائم العديد من الأخطاء الشائعة في رمضان، دون معرفة أضرارها على الصحة العامة للجسم، ومن بين تلك الأخطاء:
- قضاء الكثير من الوقت أمام التلفاز، مما يجعلك خاملًا
- الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار
- تناول الكثير من الحلويات التي ستنعكس سلبيا على صحتك
- تناول الأطعمة المقلية والدسمة في الإفطار
- عدم تناول وجبة السحور مما يجعلك تشعر بالتعب والجوع
- عدم النوم بشكل منتظم مما يسبب الشعور بالتعب
- عدم ممارسة التمرين الرياضية بعد الإفطار
- عدم تناول الفواكه لما لها من دور في مكافحة السمنة وإنقاص الوزن