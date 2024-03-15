شاهد| 8 أخطاء شائعة للصائم في رمضان.. تعرف عليها

يتركب الصائم العديد من الأخطاء الشائعة في رمضان، دون معرفة أضرارها على الصحة العامة للجسم، ومن بين تلك الأخطاء:

قضاء الكثير من الوقت أمام التلفاز، مما يجعلك خاملًا

الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار

تناول الكثير من الحلويات التي ستنعكس سلبيا على صحتك

تناول الأطعمة المقلية والدسمة في الإفطار

عدم تناول وجبة السحور مما يجعلك تشعر بالتعب والجوع

عدم النوم بشكل منتظم مما يسبب الشعور بالتعب

عدم ممارسة التمرين الرياضية بعد الإفطار

عدم تناول الفواكه لما لها من دور في مكافحة السمنة وإنقاص الوزن