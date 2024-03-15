هند رشاد: رسائل السيسي بأكاديمية الشرطة تحمل طمأنية للشعب المصري

أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس السيسي فجر اليوم الجمعة لـ أكاديمية الشرطة ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية ومتابعة سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.

وأكدت النائبة هند رشاد، أن الرئيس وجه العديد من الرسائل خلال كلمته مع طلبة أكاديمية الشرطة أهمها طمأنة المواطنين على أنه لا يوجد نقص بالسلع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية هدفها تحسين الاقتصاد المصري من خلال الاستمرار في الإعفاءات الجمركية وخروج البضائع.



وأشارت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين دولة مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تحذيره من أي أعمال عسكرية برفح الفلسطينية، وتأكيد الرئيس على محاولات ومساعى مصر المستمرة في وقف نزيف الدم في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستواصل دائما الوقوف بجانب أشقائها في فلسطين، وسنواصل دورنا حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، وتشهد المنطقة تحديات كبيرة، وأن مصر تواجه واقعًا إقليميا خطيرا لم يشهده العالم منذ عقود طويلة.



وقالت النائب هند رشاد إن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية ومساندين لها وفلسطين في قلب كل مصري وفي قلب كل عربى، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على الموقف المصرى والذي يتلخص في لا لتهجير الفلسطينيين ولا لطمس الهوية الفلسطينية ولا لتصفية القضية الفلسطينية.



وتابعت النائبة هند رشاد، أن الرئيس السيسي مواقفه واضحة وصريحة ورسائله لا تتغير، ونحن خلف القضية الفلسطينية حتى تحل ولم نرضى إلا بدولة فلسطينية قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

