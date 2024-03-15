استدعاء 3 وزراء بالبرلمان بسبب كلية الطب ومستشفى جامعة دمنهور

تقدم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة، هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول الإهمال فى حق مواطنى وجماهير محافظة البحيرة حيث يتم تحويل المرضى للعلاج بمستشفيات جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ لتلقى العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من البدء فى انشاء كلية الطب بجامعة دمنهور وإنشاء مستشفى الجامعة منذ فترة إلا أن الأعمال توقفت.

وطالب النحال الحكومة الاسراع فى انشاء كلية الطب ومستشفى جامعة دمنهور متسائلًا: ماهى الاسباب الحقيقية التى وراء توقف العمل بالكلية والمستشفى داخل جامعة دمنهور ؟ ومتى سيتم اعادة العمل ؟ مؤكدًا أن المرضى من أهالى وجماهير محافظة البحيرة يعانون بشدة من السفر للعلاج بمستشفيات جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ.



كما طلب النائب بلال النحال من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصحة والخطة والموازنة بالبرلمان واستدعاء وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصاديّة للرد على تساؤلاته.

