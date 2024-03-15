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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مسجد عبد السلام حماد بمنطقة الخروبة

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح مسجد عبد السلام حماد بمنطقة الخروبة
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم أول جمعة من شهر رمضان الكريم، مسجد عبد السلام حماد بالخروبة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والنائب حسن أبو قديرة، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات التنفيذية وعمد ومشايخ مطروح. 

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المسجد أنشأ بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح بتكلفة نحو 6 مليون جنيه، ويسع نحو ألف مصلى، ويضم مصلى سيدات ودار لتحفيظ القرآن واستراحة للإمام وغيرها، مع استيعاب التوسعات المستقبلية لخدمة المنطقة التى تشهد no عمرانا جديدا. 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة، فضل شهر رمضان وفضل الطاعات والقربات وإعماره بالذكر والتعبد والعناية بالتكافل رعاية للفقراء والمحتاجين، مؤكدا على أن الصيام ليس امتناعا عن الأكل والشراب ولكنه امتناع عن كل المحرمات التى نهانا الله عنها كالربا والنميمة وأكل المال الحرام وغيرها. 


ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لأهالي منطقة الخروبة على افتتاح هذا الصرح الكبير واعتبر المنطقة من المناطق الواعدة التي تحظى باهتمام المحافظة. 

محافظ مطروح يفتتح مسجد عبد السلام حماد بمنطقة الخروبة

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مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتاح مسجد مسجد عبد السلام حماد الخروبة