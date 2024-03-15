في عيد ميلادها.. محطات في حياة ساحرة الشاشة الصغيرة لقاء الخميسي

تحتفي الأوساط الفنية اليوم الجمعة، بذكرى ميلاد الفنانة لقاء الخميسي، التي لمع ظهورها في مسرحية «تحب تشوف مأساة» التي قدمت على خشبة المسرح القومي في 2002، وبمشاركة الفنانين عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى شعبان، نور، أحمد فؤاد سليم، فتحية طنطاوي، ومن تأليف لينين الرملي، وإخراج خالد جلال، وأتبعها مجموعة من الأعمال في مختلف القنوات سواء السينما او التليفزيون او الإذاعة.

مسرحية تحب تشوف مأساة

قضية رأي عام علامة فارقة في مشوارها الفني

درست ابنة محافظة القاهرة لقاء الخميسي التجارة، لكن عشقها للفن جعلها تثقل موهبتها الفنية بالدراسة الأكاديمة فالتحقت المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني بالعمل في الإعلانات، ويظل مسلسل «قضية رأي عام» الذي عرض في 2007، علامة فارقة في مشوارها الفني.

شاركها البطولة الفنانون: يسرا، رياض الخولي، سمير صبري، سامي العدل، رجاء الجداوي، إبراهيم يسري، وإخراج محمد عزيزية، وقدمت خلاله دور الدكتورة حنان، الذي أشاد الجمهور بأدائها واختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة الصغيرة.

وشكلت لقاء الخميسي مع الكوميديان أشرف عبدالباقي ثنائيا ناجحا في المسلسل الكوميدي الشهير «راجل وست ستات»، الذي عرض الجزء الأول في 2006، وواصل نجاحه حتى الموسم العاشر وبمشاركة كوكبة من كبار نجوم الفن، ومن تأليف أحمد سمير عاطف، وإخراج أسد فولادكار، ويعد هذا العمل من أول المسلسلات المصرية من نوعية الست كوم التي حققت نجاحا كبيرا مشاركة مع مسلسل تامر وشوقية.

مسلسل راجل وست ستات

واصلت لقاء الخميسي سلسلة نجاحتها في الدراما، حيث تألقت في أداء دور تحية كاظم زوجة الزعيم جمال عبدالناصر في مسلسل «ناصر» الذي عرض في الموسم الرمضاني عام 2008، ومن تألف يسري الجندي، ومراجعة تاريخية يونان لبيب رزق، وإخراج باسل الخطيب.

وتناول العمل السيرة الذاتية للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وأهم المحطات التي شكلت مسيرته السياسية في البلاد، وعلى رأسها انضمامه لحركة الضباط الأحرار، وصولا إلى سدة الحكم.

وقد شاركها البطولة الفنانين: مجدي كامل، صلاح عبدالله، سوسن بدر، شيرين، أحمد صفوت، فتوح أحمد، سامح السيد، محمود البزاوي، عمرو يوسف، فاروق نجيب، محمد ناجي، سيد صادق، أحمد عبدالوارث، عمرو محمود ياسين، عفاف رشاد، أحمد سلامة، عثمان محمد علي، وآخرون.

مسلسل الزوجة الرابعة

وفي عام 2016، قدمت شخصية بنت البلد الشعبية «سميحة» في مسلسل «الزوجة الرابعة» مع النجم مصطفى شعبان، واستطاعت بموهبتها وخفة ظلها أن تجذب لها الأنظار طوال الوقت.

وشاركهما البطولة الفنانين: علا غانم، هبة مجدي، حسن حسني، سامي مغاوري، أيتن عامر، جويس ملحم، طارق عبدالعزيز، محمود البزاوي، منى عبدالغني، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وأتبعها مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي لاقت استحسان الجمهور.

شاركت لقاء الخميسي في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات الفنية والمسرحية، آخرها عضو اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.