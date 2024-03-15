اقتراح برغبة لتحويل معهد ناصر لمؤسسة صحية مستقلة

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن تحول مستشفى معهد ناصر إلى مؤسسة صحية ذات طابع خاص وتكون مستقلة ولها موازنة خاصة ولوائح خاصة ومجلس أمناء لإدارتها على الا تكون تابعة لوزارة الصحة والسكان ويتم نقل تبعيتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وطالب " أمين " فى اقتراحه، بإطلاق اسم مدينة ناصر الصحية على معهد ناصر بعد أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل هذا المعهد إلى مدينة طبية كبيرة مؤكدًا أن معهد ناصر أصبح واحدًا من أهم المؤسسات الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

وقال النائب أشرف أمين: إن جميع القيادات والأطباء وأطقم التمريض وكل من يعملون داخل هذا الصرح الطبي الوطني يجب معاملتهم ماليًا معاملة خاصة لأنهم يعملون بكل دقة ومهنية احترافية كالساعة السويسرية، مطالبًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية مضاعفة الموازنة المالية المخصصة لمعهد ناصر لمضاعفة الأجور والمرتبات والمزايا التي يحصل عليها كل من يعملون داخل هذه المؤسسة العريقة.

