المصيف التاريخيّ.. رأس البر يستعد لاستقبال فصل الصيف في دمياط

قال المحاسب وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط أن هناك استعدادات مكبرة في مصيف رأس البر في دمياط لاستقبال موسم صيف ٢٠٢٤ وأجازات عيد الفطر المبارك وشم النسيم؛ إذ قام فريق عمل الوحدة باستكمال أعمال تسوية الرمال بطول الشاطئ إثر تأثره بالنوات والعوامل الجوية خلال موسم الشتاء ، حيث يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر .

كما نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ اجتماع بقاعة الاجتماعات بمبنى الامتداد العمراني التابع للوحدة بحضور الإدارات التنفيذية بالوحدة وشركاء التنمية والمعنيين لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة العام لمدينة رأس البر والجاري إعداده حاليًا بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأجهزة المختصة بالمحافظة والخبراء والاستشاريين المكلفين من الهيئة بإعداد الدراسة، والتعريف بالمشروع.

كما تم عرض ومناقشة تحليل الوضع الراهن وتوجيهات تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والاتفاق على الرؤية المستقبلية لها ، يأتي ذلك في إطار الحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية في إعداد هذه المخططات وفقًا لدليل العمل المرجعي لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ بعمل اصطفاف لجميع المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث والتي تضمن التدخل السريع في حالات الطوارئ، وذلك في إطار الاستعداد المسبق لمواجهة الكوارث والأزمات والمراجعة الدورية للمعدات؛ إذ تابع الاصطفاف اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية بمصاحبة إدارة المركبات بديوان عام المحافظة لمراجعة معدات الوحدة والتأكد من جاهزيتها ومدى استعدادها للتدخل الفوري الفعال في حال حدوث أزمة.