حبس المتهم بقتل زميله في العمل بالتجمع الخامس خلال نهار رمضان

الجمعة 15/مارس/2024 - 12:55 م

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما على عدد ساعات الراحة داخل مستشفي خاصة بمنطقة التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما مأمور قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بمقتل شاب علي يد زميله بنطاق القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد قشقوش رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، إلى مكان الواقعة.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه" إسلام أحمد" يبلغ من العمر 23 سنة، مقيم بمنطقة دار السلام في القاهرة، ويعمل مدير كافتيريا في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، مع زميلة المتهم في الواقعة "محمد.ح" 24 سنة، ويعمل عامل معه بذات الكافتيريا، بسبب تأخر المتهم عن وقت الراحة المخصص له ، والإطالة أثناء تدخين السجائر خلال نهار رمضان، ليقوم المتهم بانتظار المجني عليه بعد انتهاء العمل ويتعدي عليه بالضرب بعدة لكمات في الوجه، ثم سدد له طعنة نافذة مستخدما سلاح أبيض، ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه ويلقى مصرعه بعد وصوله المستشفى، فيما نجح رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس في ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق.