دراسة حديثة تكشف علاقة تناول الأطعمة وتأثيرها على الصحة العامة

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث الأضرار التي يسببها تناول الأطعمة السلبية وتأثيرها على الصحة العامة، كما قالت أناستاسيا تاراسوفا طبيبة الأعصاب الروسية أن تناول بعض الأطعمة السلبية كاد أن يتسبب في نوبات الصداع النصفي وأنه يجب الحذر من تناول بعض الأطعمة التي تسبب تهيج الجهاز العصبي والتي تتمثل فى الآتي

لحم الخنزير المقدد والنقانق وبعض أنواع اللحوم المصنعة؛ كما أن هناك العديد من أنواع الجبن التي قد تتسبب بتلك المشكلات أيضا وكذلك الأمر بالنسبة للحوم والأسماك المدخنة وبعض أنواع النبيذ فهذه المواد تسبب نوبات الصداع لاحتوائها على مادة التيرامين.

كما أشارت إلى أن التيرامين هو مركب كيميائي طبيعي يتشكل من تحلل الحمض الأميني تيروسين وهذا المركب يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في الدماغ ما يتسبب بنوبات الصداع وإن نوبات الصداع النصفي قد تنجم أيضا بسبب المنتجات التي تحتوي على الكافيين كما ينصح الذين يعانون من هذه المشكلة بالابتعاد عن المشروبات الكحولية والحمضيات والفواكه الاستوائية

ونوهت إلى ضرورة الابتعاد عن مسببات التوتر وحذّرت من أن الجوع يمكن أن يسبب نوبات الصداع النصفي أحيانا.