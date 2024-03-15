عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات الرابعة من مسلسلات الأطفال المذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل نوره، « شهدت ذكر سيرة البطلة الأولمبية هداية ملاك بطلة تايكوندو مصرية بالمنتخب الوطني المصري، في خلال حديث جدة نوره معها وضربها المثل لبطلة التايكوندو التي مرت بصعاب كثيرة خلال مشوراها للبطولة».

أحداث مسلسل يحيي وكنوز الحلقة الرابعة «شهدت بداية الحلقة رحلة إلى العالم القديم ومجموعة من الناس داخل قلعة قديمة، وعندما قام واحد منهم بشرب من الخوذه النحاس، ظهر رجل أخر وقال أن الذي شرب من كأس من النحاس هيحكم كمت في يوم من الأيام وعلي أيده هتتحقق الانتصارات».

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة الرابعة «شهدت الاحداث بمحادثة بين الشيخ صلاح وسيف وياسين عندما سأل الشيخ الطفل سيف هل يصلي جميع صلواته في المسجد فقال له لا فتكلم الشيخ عن فضل الصلاة في المسجد ».

أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة الرابعة «بدأت الحلقة بحديث زهرة عن الطاقة السلبية ورد عليها صديقها رامي بأن الحروب والتلوث وإزالة الغابات هي السبب، سأل على الصيد الجائر ورد الكائن الفضائي النوع ده من الصيد يسبب انخفاض في أعدد الحيوانات والأسماك في مستوى الخطر وبدأ رامي في الحديث معاهم حول أنواع الحيوانات والطيور والأسماك المعرضة للانقراض بسبب الصيد الجائر».

https://www.facebook.com/watch/?v=790366676349916