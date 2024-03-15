أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط بضغط من زيادة موارد الدولار

استمرت أسعار الذهب المحلي في الانخفاض خلال تداولات الأمس وذلك في ظل استقرار الأوضاع المحلية والتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي قلل من تسعير الذهب خاصة في ظل تراجع الطلب الحالي على الذهب.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 2940 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 2955 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند 2940 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2990 جنيه للجرام.

شهدت الفترة الأخيرة استقرار في سعر الصرف وتراجع تدريجي لسعر الدولار في البنوك في ظل اختفاء للسوق الموازي، وهو الأمر الذي وفر هدوء كبير في تعاملات الذهب بالرغم من استمرار التحوط في التسعير ولكن بفارق ضعيف.

الذهب يشهد تراجع في الطلب عليه منذ بداية شهر رمضان مع توقع عودة الطلب الموسمي إلى الارتفاع خلال النصف الثاني من الشهر بالتزامن مع فترة الأعياد.

من جهة أخرى تم الإعلان عن العديد من التمويلات الدولارية المتوجهة إلى مصر سواء قرض صندوق النقد الدولي الذي وصل قيمته إلى 8 مليار دولار، او تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليار دولار آخرين، ليضاف إلى التمويل الذي حصلت عليه الحكومة من صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.



هذا وأشار رئيس الوزراء أن الطلب على الدولار بدأ في التراجع وفقاً للبنك المركزي وذلك بعد الاتاحة التي سمحت بها البنوك إلى الإفراج عن البضائع من الجمارك بما يصل إلى 3 مليار دولار خلال الأيام الماضية.

أوضح رئيس الوزراء أيضاً أن حجم التدفقات الدولارية من العاملين في الخارج أو التنازل عن الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة في تزايد، وتعمل الحكومة على وضع خطة لسداد التزامات الشركاء التجاريين.

ساعدت هذه العوامل على عودة الثقة إلى الأسواق ليحقق هذا الثقة في أسواق الذهب مما قد يدفعه إلى التحرك وفقاً للعرض والطلب، وهو ما ساهم في تراجعه خلال الأيام الأخيرة.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ولكن يستمر التذبذب في السيطرة على تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع، ليقبل السعر على تسجيل انخفاض أسبوعي هو الأول بعد 3 أسابيع من الارتفاع. يأتي هذا في ظل تحسن بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع بشكل قد يدفع معه البنك الفيدرالي إلى تغيير توقعاته في اجتماعه الأسبوع القادم.

استمر سعر الذهب المحلي في الانخفاض خلال جلسة الأمس متأثراً بتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي مع استمرار الإعلان عن تحسن الأوضاع ودخول المزيد من السيولة الدولارية للبلاد الأمر الذي يجبر سعر الذهب على التراجع خاصة مع تراجع الطلب حالياً.



انحصرت تداولات سعر أونصة الذهب العالمي هذا الأسبوع بين مستويات 2180 – 2150 دولار للأونصة ليتحرك السعر في نطاق عرضي حالياً، وتراقب الأسواق الاغلاق الأسبوعي لجلسة اليوم لمعرفة التوجه القادم للذهب.

الاغلاق فوق 2180 دولار يدفع السعر إلى المستوى 2200 دولار للأونصة مروراً بأعلى قمة سعرية سجلها الذهب عند 2195 دولار للأونصة، بينما الاغلاق تحت المستوى 2150 دولار قد يدفع السعر إلى مزيد من التصحيح السلبي إلى المستوى 2120 ثم 2100 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

انخفض سعر الذهب المحلي يوم أمس ليصل إلى المستوى 2940 جنيه للجرام عيار 21، ليستقر في التداول تحت المستوى 3000 جنيه للجرام، وحالياً يشهد السعر المزيد من الضغوط السلبي ليحقق المزيد من التراجع.

سعر الذهب المحلي مرشح لمزيد من الهبوط بعد أن كسر مستويات الدعم الهامة عند 3100 و 3000 جنيه للجرام، ويستهدف الآن المستوى 2800 جنيه للجرام وفي حال كسر هذا المستوى بشكل ناجح يستهدف المستوى 2650 جنيه للجرام.