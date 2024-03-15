نصائح وإرشادات عن أضرار الأجهزة الإلكترونية على أعين الأطفال لفترات طويلة

يجلس الكثير من الأطفال أمام شاشات الهواتف والكمبيوتر عدد ساعات كثيرة طوال اليوم.

ويشير الدكتور أحمد عايد أخصائي طب وجراحة العيون والليزك لـ"البوابة نيوز" عن ما قد يؤثر على صحة أعينهم وحدوث مضاعفات؛ فالعصر التكنولوجي الرقمي الذي نعيشه الآن يجعل الكثير من الأطفال يجلسون ساعات طويلة أمام الأجهزة الرقمية، من أجل الترفيه أو الدراسه، لكن يجب على الأسرة تجنب الأطفال لقضاء وقت طويل أمام هذه الشاشات التي تؤثر على صحة أعينهم.

ومن أكثر المشكلات التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة بين الشباب والأطفال هو أعراض قصر النظر، وقد أثارت حالات قصر النظر قلقا خاصة بين الأطفال، وبالرغم من أن العامل الوراثى له دور مؤثر في الإصابة إلا أن الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية يسبب تلك الأعراض.

ويصعب علينا منع الأطفال نهائيا، لكن يمكن اتباع استراتيجية الـ20، بمعنى اعطاء العين استراحة لمدة 20 ثانية للتركيز على شيء يبعد 20 قدما عن كل 20 دقيقة تقضيها في النظر إلى الشاشة، وذلك لتقليل إجهاد العين مما يقلل خطر الإصابة بقصر النظر.

كما يمكن تشجيع الطفل لممارسة الرياضة في الهواء الطلق ومساعدته في المشاركة للأنشطة الترفيهية مما يجعله يتعرض للشمس بصورة طبيعية، ورفع الوعي والإرشاد للبعد عن الأجهزة الإلكترونية والمتابعة الدورية مع الطبيب عند ملاحظة أي مشاكل تحدث في العين.