ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

استعدادًا للانتخابات الرئاسية.. روسيا: إحباط كل محاولات التوغل في أراضيها

القوات المسلحة الروسية
القوات المسلحة الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من صد جميع محاولات المقاتلين الموالين لأوكرانيا من السيطرة على أراض في الجانب الروسي من الحدود، تزايدت الهجمات هذا الأسبوع، استعدادًا للانتخابات الرئاسية الروسية.

في بيان لوزارة الدفاع، أشارت إلى أن القوات المسلحة الروسية تصدت لمحاولات التسلل في منطقتي بيلغورود وكورسك. تم تحييد جميع المسلحين الأوكرانيين خلال الثلاثة أيام الماضية.

من جهة أخرى، شنت ميليشيات مؤيدة لأوكرانيا هجمات على مناطق حدودية، حيث أعلنت سيطرتها على قرية في منطقة كورسك. تم استعادة السيطرة على القرية بالكامل بعد فترة من الانقلاب.

تأتي هذه الهجمات في وقت توقع فيه تمديد فلاديمير بوتين فترة حكمه في انتخابات الرئاسة. يعتبر الكرملين هذه الانتخابات فرصة لإظهار دعم البلاد لسياسته تجاه أوكرانيا.

 

أوكرانيا موسكو القوات المسلحة الروسية