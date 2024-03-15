أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، أنها تمكنت من صد جميع محاولات المقاتلين الموالين لأوكرانيا من السيطرة على أراض في الجانب الروسي من الحدود، تزايدت الهجمات هذا الأسبوع، استعدادًا للانتخابات الرئاسية الروسية.

في بيان لوزارة الدفاع، أشارت إلى أن القوات المسلحة الروسية تصدت لمحاولات التسلل في منطقتي بيلغورود وكورسك. تم تحييد جميع المسلحين الأوكرانيين خلال الثلاثة أيام الماضية.

من جهة أخرى، شنت ميليشيات مؤيدة لأوكرانيا هجمات على مناطق حدودية، حيث أعلنت سيطرتها على قرية في منطقة كورسك. تم استعادة السيطرة على القرية بالكامل بعد فترة من الانقلاب.

تأتي هذه الهجمات في وقت توقع فيه تمديد فلاديمير بوتين فترة حكمه في انتخابات الرئاسة. يعتبر الكرملين هذه الانتخابات فرصة لإظهار دعم البلاد لسياسته تجاه أوكرانيا.