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الجمعة 15 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الرئيس السيسي يحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية

السيسي
السيسي
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حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: "يجب أن يكون هناك جدية كمجتمع دولي في أن تكون هناك فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية وأن يعيشوا بكرامة كبيرة في بلدهم ويديروا أمورهم بالشكل الذي يرتضونه دون أي ضرر".

وطالب السيسي، في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة، والتي نقلت فعالياته قناة “إكسترا نيوز”، بالاعتراف الدولي بفلسطين بأن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأن تعترف بها الدول الكبرى بشكل كامل.

وتابع: "لو تحقق هذا، ورغم المأساة الكبيرة التي عايشناها منذ 5 شهور، إلا ان عزاءنا لما حدث هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وواصل: "حذرنا من اتساع نطاق الحرب وتأثيره على سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة، كما حذرنا من امتداد الصراع إلى الشمال ونتمنى خلال أيام قليلة نصل إلى وقف إطلاق النار دون أي تطور سلبي".

أكاديمية الشرطة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إكسترا نيوز