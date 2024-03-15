السيسي: نحاول بكل جهد وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّه سعيد بما يراه في مقر أكاديمية الشرطة وما يسمعه من وزير الداخلية حتى مدير الأكاديمية عن المستوى الذي حققه الطلاب خلال فترة التدريب المركز.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم الجمعة: "لن أنسى أن أقول لكم من فضلكم بلغوا أسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان وأشقائنا المسيحيين بالصيام الكبير".

وتابع السيسي: "نحرص على أن يكون العامل البشري هو الأميز وله تأثير كبير جدا وهذا ما نجحنا فيه على مستوى الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحرب في غزة مستمرة للشهر الخامس، وأن هذه المدة كثيرة، ومصر تحاول بكل جهد وقف إطلاق النار في القطاع، حتى نحمي ويتم إنقاذ الأهالي في غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء التواجد بأكاديمية الشرطة فجر اليوم، أن هناك أكثر من 30 ألف استشهدوا ثلثيهم من النساء والأطفال، وهناك أكثر من 70 ألف مصاب، وهناك 70% من القطاع دمرت المنشآت به.