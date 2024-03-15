200 فعالية متنوعة لقصور الثقافة بجنوب سيناء في "ليالي رمضان"

ينظم فرع ثقافة جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، لرواد مواقعه احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويقدم الفرع ما يقرب من 200 فعالية تنطلق اليوم الجمعة 5 رمضان وحتى 20 رمضان بجميع مدن المحافظة، وتتضمن باقة متميزة من العروض الفنية يصل عددها إلى 59 عرضا لفرق ثقافة جنوب سيناء الفنية ومنها فرقة تلقائيين أطفال وكبار طور سيناء، فرقتي أطفال طور سيناء ورأس سدر للفنون الشعبية، وكورال أطفال كل من شرم الشيخ ونويبع ودهب، بالإضافة إلى 11 عرضا لفرقة الإنشاد الديني.

كما تتضمن ليالى رمضان الثقافية 33 محاضرة تثقيفية، إلى جانب 14 أمسيات شعرية بكل من طور سيناء، شرم الشيخ ورأس سدر.

وتتواصل الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بتقديم الأوبريت المسرحي" الليلة المحمدية" للمخرج جمال مهران، بالإضافة إلى 70 نشاطا للأطفال يتنوع ما بين الورش الفنية وورش الحكي والمسابقات الثقافية والفنية.

أما قسم الفنون التشكيلية فيقدم 4 ورش بكل من ثقافة طور سيناء، ودهب، وأبو زنيمة، حول فن صناعة الكتب التفاعلية، والأنيمشن، إلى جانب ورش عمل تصميمات عن مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل.

وتقدم ثقافة المرأة 4 ورش في مجال الأشغال اليدوية لتعليم أساسيات فن الكروشيه، والإيتامين، إلى جانب ورش عمل مشغولات بالخرز وحقائب نسائية بالشبك، وغيرها من الورش.

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وتنطلق الليالي الرمضانية لقصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة، والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، في مناطق أهالينا، وروضة السيدة زينب، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية.