أعلام الأقاليم|الشاعر أحمد الشهاوي.. حجاب الساحر

أنجبت مصر عددًا كبيرًا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دور بارز في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحتفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الإبداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان "العودة إلى الجذور تتناول من خلالها عطائهم الأدبي وسيرتهم الذاتية وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

يعتبر الشاعر أحمد الشهاوي من أبرز الكتاب الحاليين وصاحب بصمة أدبية أصيلة لها ذوق فنى نادر، فقد حصل على جائزة اليونسكو فى الأدب عام ١٩٩٥ من مواليد محافظة دمياط، وتخرج في كلية الإعلام جامعة سوهاج، انضم لجريدة الأهرام عام 1985 ويترأس مجلة نصف الدنيا وله عدد من الإصدارات الشعرية، فمن دواوينه الشعرية ركعتان للعشق، كتاب العشق، أحوال العاشق، الوصايا في عشق النساء، أنا من أهوى.. 600 طريق إلى العشق، باب واحد ومنازل، لسان النار.

نال الشهاوي جائزة كفيافيس الدولية بالشعر عام ١٩٩٨، كما تم ترشيحه لجائزة الشيخ زايد بالآداب عام ٢٠١٨ عن مجموعته الشعرية "لا أراني"، " سماء باسمي"، "ما أنا فيه".

كتب الشهاوي عملا روائيا وحيدا تحت عنوان "حجاب الساحر" التي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد وعلق على ذلك في أحد حواراته الصحفية أنه لم يكن بعيدا عن الرواية و"حجاب الساحر" ليست بعيدة عن تجاربه ومعارفه وله كثير من الروايات التي كتبها قد ضاعت لم تر النور ولم يفلح في استعادتها وقد استغرق خمس سنوات في كتابة هذه الرواية وطول هذه المدة بسبب أني لا أحب الفشل فحتى أكتب جملة واحدة فلابد أن أكون قد قرأت كتابا، وهي ليست سيرة ذاتية لكنها تضم الكثير من حياته وثقافته وأسفاره ورحلاته، يقدم في روايته الثقافة المصرية القديمة بشكل معمّق ويمنح المتلقّي فرصة العودة إلى تاريخه، وذكر أنه لم يبتعد عن التراث العربي الذي يُعتبر الأساس بالنسبة له.

يقول الشهاوي إن الشعر يحتاج إلى قارئ متدرب على القراءة وخاص في تلقِّيه، وعلى درجة من المعرفة بالآداب والفنون، الشعر موجود ما دام هناك كونٌ وبشرٌ يحيون فيه؛ لأنه من دُون الشعر نصبح إزاء موت الروح.

أصدر الشهاوي بعضا من كتبه في مهرجان الشعر لعالمي "روتردام" باللغتين الإنجليزية والهولندية في عام 2004، مع إجراء عدد من الدراسات عن أحمد الشهاوي وأسلوبه في الكتابة وتقنيات ترجمة أعماله إلى لغات مختلفة.

الشاعر أحمد الشهاوي دائما ما يدعو في كل لقاءاته في الندوات الثقافية أو الحوارات التليفزيونية إلى الاهتمام بالهوية المصرية، بحيث يعرف المصريون أنفسهم وشعرهم، فالثقافة المصرية قديمة عريقة، وما زالت تؤثر في المصري حتى الآن فعلى سبيل المثال الشاعر الأمريكي بيلي كولينز باع مليون نسخة من ديوانه في الوقت الذي يطبع فيه كبار الشعراء من ألف إلى ألفي نسخة الآن على مستوى العالم، حيث جرى تنصيبه أميرا للشعراء في الولايات المتحدة الأمريكية.