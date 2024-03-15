مجزرة إسرائيلية جديدة| 20 شهيدًا و155مصابًا جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات.. قصف مدفعي عنيف على عدة مواقع في قطاع غزة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق المواطنين الفلسطينيين المدنيين، أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية بالقرب من دوار الكويت في غزة، ويواصل العدوان الإسرائيلي تنفيذ مخطط الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مستخدمًا كل آلات الحرب، البرية والبحرية والجوية، كما يهاجم الاحتلال المواطنين داخل البلدات والقرى الفلسطينية، ويقوم بتخريب المنازل وتفتيش محتوياتها واستجواب المواطنين داخلها، وسط حالة من الرعب الذي يعيشه الأطفال داخل المنازل نتيجة المداهمات الإسرائيلية لمنازلهم.

20 شهيدًا و155مصابًا ضحايا دوار الكويت

مجزرة جديدة يرتكبها قوات الاحتلال في حق المواطنين الفلسطينيين، حيث استهدف الاحتلال عدد كبير من الفلسطينيين كانوا ينتظروا المساعدات الغذائية والإغاثية، فاستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين عند دوار الكويت في مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيبوا، جراء قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من طائراته الحربية والمسيرة، أثناء انتظار حشد من المواطنين وصول المساعدات الغذائية والإغاثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول أكثر من 20 شهيدًا و155 مصابًا إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء استهداف الاحتلال مواطنين فلسطينيين كانوا في انتظار المساعدات عند دوار الكويت في قطاع غزة.

غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف منطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما شن الاحتلال قصفًا مدفعيًا على شرق رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وجددت الطائرات الحربية الإسرائيلية الغارات على مناطق في حي الجلاء بمدينة غزة.

اقتحامات إسرائيلية على مدن وقرى فلسطينية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدينة طولكرم بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا، وكانت قوات الاحتلال مزودة بـ 12 آلية عسكرية انتشر داخل المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، مزودين بـ 4 آليات عسكرية وتجولت في عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإشعال النيران في المزارع القريبة من جبل الريسان في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وهاجم مستوطنون، قرية كفر نعمة غرب رام الله، وأضرموا النار في سيارة بالقرية ، قبل أن ينسحبوا.

كما اقتحم مستوطنون مسلحون، قرية بيرين جنوب شرق الخليل، وداهموا مدرسة القرية، كما انتشروا في محيط القرية، وقاموا بمداهمة عدة منازل والعبث بمحتواياتها.

وأمس الخميس، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة من خلال بيان له، أن الاحتلال ارتكب 2761 مجزرة في حق الفلسطينيين، نتج عنها 38 ألفًا و341 شهيدًا ومفقودًا، بما في ذلك 13 ألفًا و790 طفلًا و9100 امرأة.

كما أفاد البيان باستشهاد 27 طفلًا بسبب المجاعة، وتسجيل وفاة 364 من الطواقم الطبية، و48 من الدفاع المدني، و133 من الصحافة، وأن هناك 17 ألف طفل يعيشون بدون عائلتهم.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، ويعد الدكتور محمد مصطفى، شخصية اقتصادية وسياسية بارزة، عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ويترأس الدائرة الاقتصادية في المنظمة، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2015.