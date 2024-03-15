أشهر مشروبات رمضان والمفيد والمضر منها

يتميز شهر رمضان الكريم بتنوع المشروبات على مائدة الطعام خاصة وقت الإفطار على عكس أي شهور أخرى كما أن أغلب تلك المشروبات لم تظهر سوى خلال شهر رمضان الكريم، حتى عرف أغلبها بمشروبات رمضان، تتميز بطعمها الذي يحبه الكثير من الناس لذلك لا يعرفون المضر منها والمفيد، وتبرز "البوابة نيوز" أشهر مشروبات شهر رمضان وأكثر المشروبات ضررًا على الجسم والمشروبات الأخرى المفيدة.

-مشروبات شهر رمضان:

التمر الهندي

السوبيا

العرق سوس

الخروب

الكركدية

الحليب والتمر

قمر الدين.



-المشروبات المضرة:

التمر الهندي اذا كان غير طبيعي ومكون من ألوان صناعية.

المشروبات الغازية

الكافيين

المشروبات المصنعة

السكريات العالية



-المشروبات المفيدة:

الماء.

التمر بالحليب.

العصائر الطبيعية بدون سكريات.

قمر الدين.

الليمون والنعناع.

الحليب والموز.

اللوز والحليب.

الكركدية.