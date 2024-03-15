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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

«حق عرب» الحلقة 4| مقتل عايدة فهمي بعد تهديدها لوفاء عامر و«العوضي» متهم بقتلها

حق عرب
حق عرب
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شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي القبض على عرب "أحمد العوضي"؛ بتهمة قتل حسنية الداية "عايدة فهمي" بعدما دخلت عليها ابنتها وجدتها مشنوقة ووجدت عرب في منزلها.


على صعيد آخر انتفض عبد ربه "رياض الخولي" وذهب مسرعًا مع زوجته الفنانة وفاء عامر وابنته لقسم الشرطة بمجرد معرفتهم بخبر القبض على عرب، كما ذهبت ماجدة "سلوى عثمان" وحنان "دينا فؤاد" إلى العوضي فى القسم. 

ودافع العوضي عن نفسه مؤكدًا أنه لم يقتل عايدة فهمي وتم إحالته للنيابة.

وشهدت الحلقة أيضًا محاولة وليد فواز قتل عرب داخل السجن.


يذكر أن الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب شهدت بعض الأحداث المشوقة حيث طلبت حنان "دينا فؤاد" من عرب "أحمد العوضي" أن تذهب لصديقتها ابنه الداية "عايدة فهمي" حتى تعطيها هاتفها بعد تصليحه، لكنه يرفض بسبب تأخر الوقت ويقرر أن يذهب هو ليعطيها الهاتف ووجدها مقتولة.

 
وكانت عايدة فهمي قد ذهبت لوفاء عامر وهددتها بكشف سرها بعدما قامت بتبديل ابنها “عرب” الفنان أحمد العوضى مع بنت سلوى عثمان خوفا من أن يقتله زوجها رياض الخولى  وطلبت فهمى من عامر مليون جنيه مقابل سكوتها.

مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، أحمد صيام، وفاء مكي، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

حق عرب الحلقه الرابعه احمد العوضي قتل عايدة فهمى وفاء عامر ورياض الخولى