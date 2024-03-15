القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه خليج عدن والبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن.

كما أضافت المركزية الأمريكية، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين آخرين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف.

وأوضحت أن القوات الأمريكية نجحت في تحديد وتدمير تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأكدت على أن الجيش الأمريكي اتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.