مخرج «الحشاشين» يرد على منتقدي المسلسل: «العمل من وحي التاريخ»

الجمعة 15/مارس/2024 - 04:22 ص

حرص المخرج بيتر ميمي مخرج مسلسل الحشاشين الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي على الرد على بعض منتقدي المسلسل عبر السوشيال ميديا.

ونشر بيتر تدوينة مطولة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أكد خلالها أن العمل من وحي التاريخ وليس وثيقة تاريخية كما يظن البعض.

وجاءت التدوين كالتالي: «طيب كل سنة وأنتم طيبين.. مع إنى مكنتش حابب اتكلم علشان دول كلهم ٤ حلقات!

مبدئيًا المسلسل من وحي التاريخ وده مكتوب نصًا فى التترات يعنى مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية.. هو تارنتينو لما قتل هتلر فى السينما كان حقيقة؟ أو نابليون فى فيلم ريدلى سكوت الأخير هل ده نابليون اللى فى كتب التاريخ؟ ديه دراما تاريخية.. حاولنا نعمل خيال تصويرى لفترة من الفترات لكن فى شكل درامي.. لكن رجعنا فى الديكور والملابس لمراجع كتيرة ونادرة علشان نعمل عالم مشوفنهوش قبل كده ومكنش شبه افلام او مسلسلات عالمية…".

وأضاف مخرج العمل قائلا: "هل ده حسن الصباح؟ مفيش كتاب اتفق على حسن الصباح لأن المغول حرقوا القلعة وكتبه وأفكاره والمجهود اجتهاد… ماركو بولو او فلادمير بارتول او برنارد لويس او فرهاد دفترى… وكتير جدا

حسن الصباح كان بيعمل معجزات؟ لا طبعا!!! وده تباعًا مع الحلقات هيتفهم».

وأوضح بيتر قائلًا: «الحشاشين مسلسل تاريخي بالعامية المصرية.. الأحداث بيت أتراك وفرس.. لما عملوه الأتراك اتكلموا تركي ولما عملوه الأمريكان بيتكلموا إنجليزى.. احنا عاملينه فى مصر والترجمة موجودة فى كل بلد.. المسلسل بيتعرض فى روسيا وأمريكا وأكتر من بلد كل بلد بلغتها..هم الڤيكنجز كانوا بيتكلموا إنجليزى؟ ولا ويليام والاس كان بيتكلم اللكنة الأمريكية".

ليه حسن الصباح؟ حسن الصباح شخصية فذة وغريبة ومستفزة إنك تعرف عنها.. مش لازم يكون رمز للخير علشان يتعمله مسلسل.. هتلر وراسبوتين كانوا فى منتهى الشر لكنهم شخصيات فذة غيرت العالم.. او على مستوانا المصرى خط الصعيد أو سفاح إسكندرية".

وتابع قائلا:" حاجات صغيرة،

- أم الخليفة رصد كانت نوبية الأصل

- اسكندرية مدينة فى مصر.. لأن فى مدن كتير باسم اسكندرية حوالين العالم.. لزم التوضيح للترجمة لأن فيه غير مصريين بيتفرجوا على المسلسل

- مجاعة القاهرة الفاطمية مثبوتة تاريخيا لكن تعددت أشكالها حسب المصادر وهى على فكرة كانت قبل وصول حسن بفترة مش بعيدة بس ديه دراما (من وحي التاريخ)

- ماتسمى بمعجزات حسن الصباح مقصود تتصور بالشكل ده وده هيبان تباعا وخصوصا مشهد الراوي حلقة ٨

- عم الملك شاه اتقتل بوتر القوس لأن ده كان عرف وتقليد

مين الست اللى بتظهر لحسن الصباح؟ ده فى حلقة ٣٠ بقى لو ربنا ادانا عمر..".

واختتم بيتر قائلا:" كل سنة وأنتم طيبين وسعيد إن المسلسل خلاكم تقروا وتسألوا.. وشوية شوية هتفهموا المسلسل.. صحصحوا معانا كده يا شباب خلونا نعمل شكل جديد.. وتبقى بداية ومع الوقت يتعمل أفضل وأكبر وأحسن من اللى احنا عاملينه.. ومع الوقت ننافس …#سنغزو_العالم".