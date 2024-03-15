تقنية جديدة لعلاج جفاف العين.. تعرف عليها

مشكلة جفاف العين مشكلة صحية مزعجة ولها مضاعفات خطيرة في حالة عدم الاهتمام بها وتحتاج عناية واهتمام طوال الوقت ولكن العلاج يعتمد على ترطيب العين المتكرر بالقطرات بجانب شرب الماء والسوائل بكثرة، ولكن توصل الأطباء حديثا الى تقنية لعلاج جفاف العين بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية المعتمدة لسنوات طويلة وهي سدادات القنوات الدمعية.



يقوم الطبيب بتشخيص الحالة ومعرفة أسباب جفاف العين عن طريق اختبار لكمية الدموع وتحديد نوعية الدموع بجانب مجموعة من الفحوصات وإذا كانت حالة الجفاف خفيفة أو متوسطة يمكن الاعتماد على قطرات الجفاف باستمرار اما اذا كانت حالة شديدة يتم اللجوء لتلك التقنية عن طريق سدادات دقيقة توضع في القنوات الدمعية من السيلكون وصغيرة للغاية تغلق الفتحات الدقيقة في كل زاوية داخلية بالجفون العلوية والسفلية لتحافظ على الدموع في كل عين.

هناك نصائح للأطباء لعلاج جفاف العين والتعامل مع مثل عدم التعرض للشمس مباشرة والهواء البارد وعدم وضع زيوت في محيط العين لا يسبب، الالتزام بالقطرات المرطبة، علاج التهاب العين مع طبيب مختص الناتج عن جفاف العين، الحفاظ على العين من الاتربة وغسلها بالماء الدافىء عند الشعور بالتهاب أو شعور رمل داخل العين.